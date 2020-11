Double Five domina Sul Americano da CBJJD

Share it

Marcão Vasconcelos, da Double Five, em foto de Luciana Alves.

Realizado no último fim de semana, no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, o Sul Americano da CBJJD consagrou a participação da equipe Double Five. O time liderado pelo professor GMI Tatu Escobar contabilizou o maior número de campeões do evento, como é o caso de Marcão Vasconcelos, medalha de ouro no peso pesado e no absoluto do master 2.

O evento contou com a participação de pouco mais de 1.000 atletas e de 94 equipes (academias, associações e clubes) de todo o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e representantes do Chile e de Marrocos, além de um total de 62 profissionais que atuaram direto em cada dia, entre árbitros, coordenadores, mesários, controladores de acesso, pessoal de limpeza e equipe médica.

“Seguimos à risca todas as recomendações dos órgãos públicos e as regras de ouro da Prefeitura, fazendo um check-in bem rigoroso, aferindo a temperatura de todos que entraram na arena, higienização com álcool em gel disponível em diversos pontos…”, diz Rogério Gavazza, co-presidente da CBJJD. “O evento ainda contou com a participação do Parajiu-jitsu, uma parceria da CBJJD com a FBJJP – Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo, onde atletas se enfrentaram em lutas casadas, sendo no total de seis lutas. Mais uma vez o Festival KIDS foi um sucesso entre os pequenos dos 4 aos 7 anos, sob o comando do Professor Maurício Abreu”.

Professor Tato Escobar e os troféus conquistados pela Double Five.

O Sul Americano CBJJD abriu a temporada 2020/2021 e contou pontos para o ranking do tradicional CIRCUITO RIO MINEIRINHO de JIU-JITSU, que entra na sua 14ª edição. O Circuito, como já é uma tradição, oferece como prêmio ao final de cada temporada, passagens para os principais eventos internacionais, como o PAN KIDS e o Mundial nos EUA e nesta temporada, para os faixas pretas adultos e master masculino e para o feminino, a novidade será uma passagem para ministrar um seminário na Espanha, no SUMMER CAMP BJJ 2022 – SPAIN.

Para acessar o resultado geral do Sul Americano da CBJJD, clique aqui!