Conheça o projeto Brothers S.A. e seu objetivo de formar campeões no Jiu-Jitsu

Visando a formação de grandes atletas na nova safra do Jiu-Jitsu, o nosso professor GMI Alex Carrera, juntamente com o craque do UFC Davi Ramos, mestre Cezar Casquinha e o professor Everaldo Penco, formatou o projeto Brothers S.A.

A ideia é proporcionar um suporte maior aos jovens campeões, em diversas frentes, para que estes possam focar em sua melhora no Jiu-Jitsu competitivo. GRACIEMAG falou com o professor Carrera, e ele explicou um pouco do projeto.

“A iniciativa da equipe Top Brother, através dos professores envolvidos, tem como missão colocar a equipe no prumo, e conta com a ajuda e nosso patrocínio”, explicou Carrera. “Trocando ideia com o professor Everaldo Penco tivemos a ideia de ajudar uns atletas, coisa que já era feita pelo professor Everaldo. Dei um toque de incentivo para dar maior visibilidade aos atletas. Ajudamos com passagem, hospedagem, inscrições, deslocamento e ainda me prontifico como coach deles. Está dando muitos resultados e estamos melhorando a qualidade das participações dos atletas nos eventos. Tivemos boas atuações em torneios como o Europeu, Curitiba Open, Floripa Open e o Brasília Open da AJP. Infelizmente já era para estarmos com uma visibilidade maior se não fosse a pandemia, porém vamos avançar muito em 2021 se tudo voltar ao normal, para formarmos atleta de ponta. Trabalhamos em prol do resultado do atleta, o verdadeiro protagonista do projeto.”

Confira no vídeo abaixo um pouco do trabalho feito com integrantes do projeto, como o faixa-preta Darlan Casaca, os gêmeos faixa-marrons Davi e Matheus Vetoraci, e os atletas Karen Terra, Miguel Scalercio e Lara Ladini. Oss!