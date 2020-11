Vídeo: Deiveson Figueiredo finaliza e defende cinturão no UFC 255

Share it

No último sábado, dia 21 de novembro, dois brasileiros entraram em ação nas lutas principais do UFC 255, em Las Vegas. Na última luta do card, Deiveson Figueiredo entrou com a estratégia certa na luta, usou com primor suas técnicas de luta agarrada, e finalizou Alex Perez com uma guilhotina, defendendo com sucesso seu cinturão peso-mosca.

Antes na luta coprincipal, Jennifer Maia teve a chance de garantir pela primeira vez o título peso-mosca para o Brasil. Contudo, Valentina Shevchenko colocou mais uma apresentação forte e superou a brasuca na decisão unânime.

Confira os melhores lances das lutas principais no vídeo abaixo!

UFC 255

Las Vegas, Nevada

21 de novembro de 2020

Deiveson Figueiredo finalizou Alex Perez guilhotina a 1min57s do R1

Valentina Shevchenko venceu Jennifer Maia na decisão unânime dos jurados

Tim Means venceu Mike Perry na decisão unânime dos jurados

Katlyn Chookagian venceu Cynthia Calvillo na decisão unânime dos jurados

Paul Craig venceu Mauricio Shogun por nocaute técnico aos 3min36 do R2

Card preliminar

Brandon Moreno venceu Brandon Royval por nocaute técnico aos 4min59s do R1

Joaquin Buckley nocauteou Jordan Wright aos 18s do R2

Antonina Shevchenko venceu Ariane Lipski por nocaute técnico aos 4min33s do R2

Nicolas Dalby venceu Daniel Rodriguez na decisão unânime dos jurados

Alan Jouban venceu Jared Gooden na decisão unânime dos jurados

Kyle Daukaus venceu Dustin Stoltzfus na decisão unânime dos jurados

Sasha Palatnikov venceu Louis Cosce por nocaute técnico aos 2min47s do R3