Pan de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2020: Confira os resultados finais

Realizado no Georgia International Convention Center, o Pan de Jiu-Jitsu Sem Kimono definiu seus campeões na faixa-preta no último domingo, dia 22 de novembro, e nomes conhecidos do cenário internacional figuraram nos pódios.

O destaque do torneio ficou para o time da Atos, que brilhou no peso e no absoluto tanto no masculino quanto no feminino. Entre os homens, os favoritos Kaynan Duarte e Lucas Hulk deram show. Depois de passarem pelas lutas do peso superpesado e pesadíssimo, respectivamente, Kaynan e Hulk se encontraram na final do absoluto, fechando para o time de André Galvão.

No feminino, Rafaela Guedes também garantiu ouro duplo. Sem adversárias no peso pesado, Rafaela se jogou no absoluto e venceu duas lutas, batendo Vannessa Griffin na final pelo ouro.

Outros destaques na competição ficaram para o pódio masculino pesadíssimo, com Ricardo Evangelista e Max Gimenis e para o pódio peso médio fechado pelos favoritos Jonnatas Gracie e Ronaldo Junior.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta. Para os resultados completos, clique aqui!

ADULT / MALE / BLACK / ROOSTER

1

Willis da Mota Nunes

CheckMat

2

Washington Luis do M. Lima

GF Team

3

David B. Zennario

Masterskya

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Lucas dos Santos Pinheiro

Atos Jiu-Jitsu

2

Matheus Viana Magalhães

GF Team

3

Dennis A Pressey Jr

Atos Jiu-Jitsu

3

Hiago Gama Sousa

Alliance

ADULT / MALE / BLACK / FEATHER

1

Kennedy Leonardo Maciel

Alliance

2

João Gabriel Batista de Sousa

ZR Team Association

3

Gianni Paul Grippo

Alliance

3

Orlando Fernando Castillo Andaviza

Fight Sports

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT

1

Alexandre Faria Molinaro

Carlson Gracie Team

2

Rodrigo Francioni Dias

Fight Sports

3

Francisco Cuneo

Lotus Club International

3

Joshua Aaron Bacallao

Gracie Barra

ADULT / MALE / BLACK / MIDDLE

1

Jonnatas Gracie Araujo da Silva

Atos Jiu-Jitsu

2

Ronaldo Pereira de Souza Júnior

Atos Jiu-Jitsu

3

Paulo Gabriel Martins da Costa

Gracie Humaita South Bay

3

Pedro Henrique Monteiro Palhares

Luiz Palhares Jiu Jitsu

ADULT / MALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Andrew Wiltse

Pedigo Submission Fighting

2

Pedro Henrique de Oliveira e Silva Rocha

Double Five Dallas

3

Cameron Gilliam

GF Team

3

Juan Cleber Pio de Souza

Atos Jiu-Jitsu

ADULT / MALE / BLACK / HEAVY

1

Lucas Daniel Silva Barbosa

Atos Jiu-Jitsu

2

Giancarlo Bodoni

Alliance

3

Benjamin Silva IV

Brasa CTA

3

Joseph C. Watson

Gracie Barra

ADULT / MALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Kaynan Casemiro Duarte

Atos Jiu-Jitsu

2

Aaron Michael Johnson

Fight Sports

3

Arnaldo Maidana de Oliveira

CheckMat

3

Ethan Moses

Gracie Barra

ADULT / MALE / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Max dos Santos Gimenis

GF Team

2

Ricardo Ferreira Evangelista

GF Team

3

Diego Dias Ramalho

ZR Team Association

3

John Leslie Hansen

Pedigo Submission Fighting

ADULT / MALE / BLACK / OPEN CLASS

1

Kaynan Casemiro Duarte

Atos Jiu-Jitsu

2

Lucas Daniel Silva Barbosa

Atos Jiu-Jitsu

3

Jeferson Guaresi

Unity Jiu-Jitsu Brasil

3

Stephen Simms

Nova União

ADULT / FEMALE / BLACK / FEATHER

1

Gabrielle McComb Lima

Gracie Humaita South Bay

ADULT / FEMALE / BLACK / LIGHT

1

Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro

CheckMat

2

Nicole Sullivan

Atos Jiu-Jitsu

3

Meagan Curran

Gracie Humaita International

3

Taylor Biagi

TAC Team BJJ

ADULT / FEMALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Vannessa Nancy Griffin

Team Lloyd Irvin

ADULT / FEMALE / BLACK / HEAVY

1

Rafaela Ribeiro Guedes

Atos Jiu-Jitsu

ADULT / FEMALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Tara Giovanna White

Fight Sports

ADULT / FEMALE / BLACK / OPEN CLASS

1

Rafaela Ribeiro Guedes

Atos Jiu-Jitsu

2

Vannessa Nancy Griffin

Team Lloyd Irvin

3

Gabrielle McComb Lima

Gracie Humaita South Bay

3

Nicole Sullivan

Atos Jiu-Jitsu