Copa Company de Jiu-Jitsu confirma venda de ingressos para evento desta semana

Do dia 26 até 29 de novembro, o Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, será palco do Copa Company de Jiu Jitsu Open 2020, uma das maiores competições da modalidade dos últimos tempos, que irá reunir 1400 atletas de todo o Brasil e com apresentações especiais em duelos pelo cinturão, lutas casadas, campeonato aberto nos segmentos master, masculino, feminino e infantil.

Todas as lutas serão transmitidas através do canal www.opencompany.tv por adesão ao pay-per-view. E será permitida a venda limitada de ingressos seguindo todos os protocolos de prevenção sanitária e segurança exigidas em tempos de Covid-19.

O objetivo é resgatar a história do Jiu-Jitsu brasileiro trazendo os principais nomes da década de 80 e 90, como Robson Gracie, Thales Leite, Juninho Boi, dentre outros e ainda abrir espaço para a nova geração. Dentro da programação, serão apresentados os principais projetos sociais desenvolvidos atualmente para crianças e jovens brasileiros, dentro de comunidades e escolas particulares de luta.

No último dia de evento, será realizada uma homenagem a GM Robson Gracie, patriarca da família Grace e representante do Old School. Teremos ainda a participação especial de convidados, como o ator e cantor Sergio Mallandro e Jonathan Pitibul, atleta faixa marrom da Nova União, que tem síndrome de Down. Outro destaque será um duelo entre Jiu-Jitsu e Luta Livre.

Copa Company e Festival Kids

Todas as crianças de 4 até 9 anos participarão de atividades lúdicas e de lutas amistosas, onde todos serão premiados com medalhas de ouro, com acompanhamento de profissionais recreadores, professores de educação física e psicólogos, para as atividades recreativas.

Um dos destaques será o campeonato inédito entre meninas e meninos, em especial com atleta Brenda, de 7 anos, que está em busca desse desafio. Nos Estados Unidos, já é permitido porém no Brasil acontecerá pela primeira vez neste evento.

(Fonte: Assessoria de imprensa)