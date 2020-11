Confira os destaques inscritos no Pan de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2020

Share it

Seguindo com o cronograma de retomada das competições de Jiu-Jitsu, em meio à vigente pandemia do Covid-19, a IBJJF realiza neste final de semana, nos dias 21 e 22 de novembro, o Pan Sem Kimono 2020, em paralelo ao Atlanta Open de Jiu-Jitsu, ambos no Georgia International Convention Center.

Na faixa-preta, no qual as chaves começam no domingo, 22, temos alguns nomes de destaque inscritos. Vale destacar entre eles a presença de Kaynan Duarte, fera da Atos que retorna às competições após sua suspensão da IBJJF. Confira na litas abaixo e poste nos comentários suas apostas para o ouro, no peso e absoluto. Oss!

Masculino

PLUMA – Hiago Gama, Lucas Pinheiro, Bebeto Oliveira.

PENA – Gianni Grippo, Kennedy Maciel, Guilherme Rocha, Gabriel Sousa

LEVE – Samir Chantre, Alexandre Molinaro

MÉDIO – Jonnatas Gracie, Ronaldo Junior, Oliver Taza, Felipinho Cesar, Jeferson Guaresi

MEIO-PESADO – Pedro Rocha, Victor Cesar Braz

PESADO – Lucas Hulk, Valdir “Bebê Monstro” Araújo

SUPERPESADO – Kaynan Duarte, Arnaldo Maidana, Aaron Johnson, Paul Ardila

PESADÍSSIMO – Ricardo Evangelista, Max Gimenis

Feminino

Mayssa Bastos, Gabrielle McComb, Nathalie Ribeiro, Rafael Guedes, Kendal Reusing.