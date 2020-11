Leandro Lo desabafa após vitória no BJJ Stars: “Não se deixe abalar”

Share it

Campeão do GP de Médios do BJJ Stars, o astro Leandro Lo não vivia a melhor fase da sua carreira até então, mas a volta por cima do líder da NS Brotherhood trouxe uma lição não só para ele, mas para todos que conferiram seu desempenho na disputa.

Após superar Jaime Canuto e Cláudio Calasans, Leandro encarou o favorito Isaque Bahiense. Mais jovem e embalado por vitórias expressivas sobre Gustavo Batista e Otávio Sousa, Isaque não sabia o que era perder uma disputa de Jiu-Jitsu há tempos, mas a experiência de Lo fez com que o craque tirasse da cartola a entrada de queda no finzinho, que desequilibrou o placar com uma vantagem para Leandro.

Após o sucesso, Leandro desabafou sobre o período complicado na carreira, somando algumas derrotas e empates ao longo dos últimos dois anos, e a lição indispensável para seguir lutando e se superar a cada dia.

“Desde o Pan 2018 eu não ganhava um campeonato ou luta casada”, lembrou Lo. “Foram os momentos mais difíceis da minha carreira. Li e escutei muitas vezes que eu não iria mais conseguir lutar em alto nível de novo. Mas, do outro lado, tinhas as pessoas que sempre me apoiavam e torciam por mim, na alegria e na tristeza. Ou você desiste pra não ter que viver essa pressão constante, ou você vai pra cima e não deixa abalar. Por isso que não é o quanto você aguenta bater, e sim o quanto você aguenta apanhar.”

