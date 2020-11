Fepa Lopes faz balanço do BJJ Stars em sua quarta edição

Share it

O BJJ Stars realizou mais um card de respeito na noite do último sábado, dia 14 de novembro. Com um GP valendo 100 mil reais e superlutas explosivas, o evento capitaneado por Fepa Lopes e seus sócios deu mais uma dose de Jiu-Jitsu em alto nível para a comunidade.

A cereja do bolo ficou, como era de se esperar, para a final do GP de Pesos Médios. Oito casca-grossas de vários estilos e equipes se misturaram num mata-mata frenético. Nomes de peso como Gustavo Batista, Otávio Sousa e Claudio Calasans ficaram pelo caminho, e a grande final acabou entre os favoritos Leandro Lo e Isaque Bahiense, decidida nos últimos dez segundos após Leandro aplicar uma queda e obter a vantagem do título.

O professor Fepa Lopes, que também é nosso GMI e líder academia Pedra 90, dividiu conosco suas impressões do evento:

“A quarta edição do BJJ Stars foi fantástica”, disse Fepa. “Chegamos com nosso card a 71 países. As lutas foram sensacionais também. Nós colocamos os melhores atletas para lutar, sempre, mas temos que aguardar como eles vão se apresentar no dia. Contudo, as lutas foram fantásticas, com todo mundo comentando positivamente. A transmissão foi sensacional, tivemos pouquíssimos problemas nessa alçada, todos resolvidos durante o show. Montamos um evento bacana e só temos a agradecer quem assinou no BJJStars.tv”

BJJ STARS 4ª edição

São Paulo – SP

14 de novembro de 2020

Quartas

Cláudio Calasans venceu Luan Carvalho na decisão dos árbitros

Otávio Sousa venceu Matheus Diniz por 3 a 0 nas vantagens

Leandro Lo venceu Jaime Canuto por 1 a 0 nas vantagens

Isaque Bahiense venceu Gustavo Batista por 2 a 0 nas vantagens após 2 a 2 nos pontos

Semis

Leandro Lo venceu Cláudio Calasans por 7 a 0 nos pontos

Isaque Bahiense finalizou Otávio Sousa no estrangulamento pelas costas

Final

Leandro Lo venceu Isaque Bahiense por 1 a 0 nas vantagens

Superlutas

Gabi Garcia venceu Cláudia Do Val por 11 a 0 nos pontos

Patrick Gaudio venceu Devhonte Johnson por 2 a 1 nas vantagens após 2 a 2 nos pontos

Dimitrius Souza finalizou Rafael Lovato no estrangulamento pelas costas

Bia Mesquita venceu Thamara Ferreira por 4 a 0 nos pontos

Erich Munis venceu Victor Hugo por 6 a 4 nos pontos

Anna Rodrigues venceu Amanda Monteiro por 3 a 0 nas vantagens