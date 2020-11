10 dicas para faixas-brancas, com o professor Wilson Ulhôa (CTE Domo)

Share it

Líder do Centro de Treinamento Esportivo Domo, no Espírito Santo, nosso faixa-preta GMI Wilson Ulhôa listou suas dez dicas essenciais para que todo faixa-branca de Jiu-Jitsu e demais iniciantes no esporte tenham sucesso em sua caminhada no esporte. Confira!

1. O primeiro mandamento do faixa-branca é: não faltarás ao treino. A evolução está na constância. Mesmo cansado ou sem tempo, simplesmente pegue o kimono e vá.

2. Busque todas as fontes de conhecimento. Mídias especializadas como GRACIEMAG, canais on-line dos grandes campeões, e especialmente seminários de grandes atletas. Apenas absorva tudo, e refine as novidades aprendidas com seu professor.

3. Não tente pular etapas, procure estudar e aprender o Jiu-Jitsu básico primeiro. Seu aprendizado será como uma casa em construção: agora é a fase de cuidar bem dos fundamentos. Com uma base forte, as técnicas mais avançadas farão muito mais sentido para você.

4. Cuide dos seus colegas de treino. Você sempre vai precisar deles para ver sua própria evolução. Nessa trajetória, ainda fará amigos e colegas de profissão.

5. Escute sempre seu mestre. E mantenha o respeito pelo seu professor e pelos mais graduados da sua academia. A hierarquia é a base do Jiu-Jitsu.

6. Deixe o ego em casa todas as vezes que for treinar. Você não está indo para a academia para ganhar de ninguém, mas para aprender.

7. Não se preocupe com graduação ou faixa. Seu professor está atento e sabe melhor do que ninguém a hora de graduar os alunos.

8. Se você acha que competição não é pra você, considere participar de pelo menos uma em sua cidade. Você verá que vai acabar por carregar essa experiência pelo resto da vida.

9. Estude os códigos de regras do esporte que você pratica, para isso basta entrar no site da IBJJF. Depois de ler, seu entendimento nas aulas serão muito mais fáceis.

10. E, por último, nunca desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém lhe dizer que é impossível. Busque, corra atrás, e leve a filosofia do Jiu-Jitsu para sua vida fora da academia. Oss!