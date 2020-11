Há 27 anos: Royce Gracie e seu histórico mata-leão no UFC 1

Share it

Dia 12 de novembro de 1993. Há 27 anos, nascia o Ultimate Fighting Championship, e o hoje famoso esporte de artes marciais mistas dava seus primeiros passos em escala mundial.

Neste primeiro evento, um rapaz franzino e de grosso kimono em algodão entrava para batalhar. Royce Gracie, ainda jovem, encarou três pedreiras, Art Jimmerson, Ken Shamrock e Gerard Gordeau, para ter a avassaladora conquista do primeiro UFC.

No link abaixo, temos a rara filmagem do último duelo do GP daquele dia, no qual Royce finalizou Gordeau para se tornar o campeão de fato, e apresentar ao mundo este tal de Jiu-Jitsu.

Clique aqui e confira!