Circuito Mineirinho 20/21 leva crianças para o PAN KIDS da IBJJF

Aquecimento no Nação Kids, projeto com a chancela do Instituto Irmãos Nogueira.

As crianças que se destacarem no ranking do Circuito Mineirinho 20/21 vão ganhar passagens aéreas de ida e volta para competir no PAN KIDS da IBJJF a ser realizado no ano de 2022. Presidente da FJJD-Rio, Rogério Gavazza, explica: “Serão dois felizardos! Uma criança representando as categorias de 6 a 12 anos e outra criança representando a molecada de 13 a 15 anos. Para ganharem o grande prêmio têm que terminar o circuito em primeiro lugar em suas respectivas categorias no ranking”, diz Gavazza.

Para o professor Adriano Pitbull, da academia CheckMat Barra Mansa, a busca por tal premiação vai estimular bastante a evolução técnica das divisões de base do Jiu-Jitsu. “A molecada tem um motivo a mais para competir, para se esforçar, para ter disciplina… Meus alunos vão correr atrás desse prêmio com muito afinco e eu agradeço aos organizadores do Circuito Mineirinho por abrirem tantas portas para os atletas do BJJ”.

O instrutor Rafael Simões, do Nação KIDS, projeto que tem a chancela do Instituto Irmãos Nogueira, concorda com Adriano. “O Circuito Mineirinho oferece grandes oportunidades ao desenvolvimento das divisões de base do Jiu-Jitsu. Nosso Projeto Social tem cerca de dois anos e funciona em Niterói, temos muitos competidores Kids de altíssimo nível, como é o caso do Enzo Simões, faixa-amarela de 10 anos que já foi campeão do PAN KIDS”, diz Rafael.

Todas as informações e premiações estão no regulamento do ranking no site da FJJD-RIO e CBJJD.

Treino infantil na CheckMat Barra mansa, do professor Adirano Pitbull.