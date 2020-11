IBJJF cancela Mundial de Jiu-Jitsu 2020 por pandemia da Covid-19

Share it

Mesmo com todos os esforços e planejamento para não deixar o ano em branco, a International Brazilian Jiu-JItsu Federation (IBJJF) bateu o martelo: não teremos o Mundial de Jiu-Jitsu 2020. As informações foram divulgadas pela IBJJF na noite dessa terça-feira, dia 10, nas redes sociais.

Nos planos da IBJJF, o Mundial seria realizado entre os dias 14 e 20 de dezembro, em paralelo ao Mundial de Masters (que não foi cancelado). Para a federação, o bloqueio de divisas por conta da pandemia do Covid-19 fez impossibilitou o evento. Vale ressaltar que, pelo mesmo motivo, o Mundial Sem Kimono, que ocorre geralmente no fim do segundo semestre de cada ano, também não será realizado.

Sem planos para eventos no Brasil por enquanto, a IBJJF segue com o seu calendário nos EUA, de forma mais enxuta e seguindo os protocolos de segurança. Além do Mundial Master, na Flórida, a federação ira realizar o Houston Open, dia 14 desde mês no Texas, e o Pan Sem Kimono, nos dias 21 e 22, na Georgia.

Confira abaixo o comunicado da IBJJF:

“A IBJJF lamenta informar que, infelizmente, não haverá o Mundial de Jiu-Jitsu para adultos em 2020, assim como o Mundial Sem Kimono. Devido às dificuldades extremas e problemas com viagens, incluindo a entrada proibida nos Estados Unidos, tanto para membros da organização quanto para atletas, esses eventos não podem se concretizar. A IBJJF continuará trabalhando com afinco para trazer o calendário de competições de volta ao normal o máximo possível no ano que vem e publicará atualizações sobre eventos futuros.⁠ Agradecemos a todos pelo apoio, incrível e contínuo.” ⁠