Ricardo Evangelista ensina passagem da guarda De la Riva invertida no Jiu-Jitsu

Professor na nossa academia GMI Renzo gracie Lake Houston, no Texas, o casca-grossa Ricardo Evangelista, além de ser um exímio guardeiro, tem na manga alguns truques para superar as guardas mais emboladas do Jiu-Jitsu.

Na aula de hoje, o faixa-preta ensina como superar a guarda de la riva invertida, quando o adversário coloca o passador em risco com o uso da pegada de guarda-aranha.

Para passar, Ricardo usa um movimento simultâneo para livrar-se do perigo, afundando o gancho e passando a perna por dentro, para em seguida chutar e girar o oponente com a pegada na calça oposta, soltando também a guarda-aranha.

Confira a movimentação e detalhes na aula do professor Ricardo Evangelista, no vídeo abaixo. Oss!

