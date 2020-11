Participe da pesquisa que vai mapear as principais lesões no Jiu-Jitsu

Share it

Ortopedista e faixa-preta de Jiu-Jitsu, Dr. Gunter Sgarboza lançou um projeto para estudar mais a fundo a incidência de lesões no nosso esporte. Em conjunto com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Dr. Gunter desenvolveu uma pesquisa para rastrear o número e a natureza das lesões mais comuns.

“Existem outros trabalhos similares, com poucos participantes. Meu objetivo é pegar um grande números de respostas, mapear essas lesões e, desta forma, reconhecer as mais frequentes e trabalhar na prevenção delas.”

Para participar e ajudar a comunidade do Jiu-Jitsu a crescer cientificamente, com melhores condições de analisar e prevenir lesões comuns, basta responder a pesquisa, clicando aqui. Faça parte!