Vídeo: Glover Teixeira se salva com o Jiu-Jitsu e finaliza Thiago Marreta no UFC Vegas

O grande momento do UFC Vegas realizado no último sábado, dia 7 de novembro, foi um duelo entre brasileiros na divisão de meio-pesados. Glover Teixeira e Thiago Marreta se enfrentavam de olho em uma chance de lutar novamente pelo cinturão, e a estrela de Glover brilhou mais forte.

No primeiro assalto, Marreta impôs seu jogo ao golpear forte na trocação, aplicando um knockdown em Glover. Para se recuperar, Glover foi para as pernas e derrubou, terminando assalto batendo por cima. No segundo round, Glover não demorou a colocar a luta no chão, dominando as ações no solo e botando o Jiu-Jitsu em prática, quase finalizando no fim do round com um mata-leão.

No terceiro, ao tentar derrubar, Glover foi surpreendido novamente pelas mãos pesadas de Marreta, que trabalhou bem por cima no solo. Contudo, Glover estava afiado no Jiu-Jitsu, conseguiu sair de baixo e subir pegando as costas, para dessa vez aplicar com sucesso o mata-leão da vitória.

Outro destaque ficou para a vitória do também faixa-preta de Jiu-Jitsu Raoni Barcelos, que usou bem seu jogo em pá para garantir mais um sucesso no Ultimate.

Confira no vídeo abaixo a finalização de Glover e os melhores lances de Raoni no UFC Vegas!