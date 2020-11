Brasileiros Thiago Marreta e Glover Teixeira se enfrentam na luta principal do UFC Vegas

Share it

Os brasileiros Thiago Marreta (21v7d) e Glover Teixeira (31v7d) fazem a luta principal deste sábado, dia 7 de novembro, de olho em uma vaga como próximo desafiante ao cinturão meio-pesado de Jan Blachowicz. Os dois atletas já viveram a experiência. Glover em 2014 e Marreta em 2019. Ambos saíram derrotados por decisão para o ex-campeão Jon Jones, mas não sem deixarem suas marcas no americano.

Aos 36 anos, Marreta se tornou um dos principais nomes da divisão até 93kg depois de nocautear Eryk Anders, Jimi Manuwa e o atual campeão Blachowicz e fazer luta dura com Jones, em julho do ano passado. Com recém-completados 41 anos, o mineiro de Sobrália Glover Teixeira vive um grande momento na organização, com quatro vitórias seguidas – a última um impressionante nocaute sobre Anthony Smith, em maio.

De olho no Top 15

Invicto desde que estreou no UFC, há quatro lutas, o carioca Raoni Barcelos (15v1d) também estará em ação em Las Vegas. Com dois nocautes, uma finalização e uma decisão dentro da organização, o peso-galo agora vai atrás de um lugar no ranking da categoria. O adversário será o alemão Khalid Taha (13v2d1nc), que retorna à organização após um ano afastado.

Claudinha em ação

Depois de duas vitórias seguidas sobre Randa Markos e Angela Hill, a brasileira Claudinha Gadelha (18v4d) volta ao octógono mais famoso do mundo em busca de uma nova chance de disputar o cinturão. Atual número 4 no peso-palha, a atleta vai enfrentar a chinesa Yan Xiaonan (12v1d1nc), oitava da categoria e considerada uma das promessas na divisão até 52kg.

Duelo peso-pesado

O peso-pesado Marcos ‘Pezão’ (17v7d1e) completa o time de brasileiros no UFC Apex. Com duas vitórias em três lutas desde que voltou à divisão até 120kg, o paulista de Ribeirão Pires vai enfrentar o invicto Alexandr Romanov (12v-0d), atleta da Moldávia.

UFC Fight Night: Marreta x Glover

Las Vegas, Nevada

7 de novembro de 2020

Thiago Marreta x Glover Teixeira

Andrei Arlovski x Tanner Boser

Raoni Barcelos x Khalid Taha

Ian Heinisch x Brendan Allen

Claudia Gadelha x Yan Xiaonan

CARD PRELIMINAR

Trevin Giles x Bevon Lewis

Giga Chikadze x Jamey Simmons

Alexandr Romanov x Marcos Rogério de Lima

Darren Elkins x Eduardo Garagorri

Max Griffin x Ramiz Brahimaj

Gustavo Lopez x Anthony Birchak