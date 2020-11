Gabriela Fechter elogia premiações do Sul Americano da CBJJD

Share it

A equipe da GRACIEMAG conversou com Gabriela Fechter, craque da CheckMat, sobre seu retorno às competições, neste ano marcado pela pandemia. Confira!

O Sul Americano da CBJJD vai rolar nos dias 21 e 22 de novembro. A organização vem cheia de novidades. Além das já consagradas premiações com passagens internacionais, oferece premiação em dinheiro para todos os absolutos, masculino e feminino, da azul à preta. Você, que já está inscrita no evento, curtiu as novidades?

Eu acredito que esse tipo de premiação incentiva muito os atletas a correrem atrás de lutar. Afinal de contas, ser atleta no Brasil não é fácil, tem que arcar com preço de inscrição, tem que manter uma alimentação saudável, às vezes fazer uso de suplemento, então não é barato ser atleta, fora investimento na musculação, pagar academia… Enfim, quando a gente vê campeonatos com remuneração, com premiação, isso dá uma motivação maior pra gente competir.

O Circuito Rio Mineirinho vai oferecer premiação em dinheiro em todas as etapas.

A classe feminina conta com a participação aproximadamente de 20% do total de inscritos nos eventos. A premiação oferecida para as meninas será igual à da classe masculina. Por exemplo: faixa-preta masculino, mil reais; faixa-preta feminino, mil reais.

Isso é excelente! O recado que dou a todas as meninas é: vamos lutar! É muito bom ver que as premiações são iguais, isso mostra o quanto as mulheres avançaram dentro do meio esportivo, dentro do meio da luta, mas não adianta nada a premiação ser igual e o número de inscrições ser reduzido. As mulheres têm que ter a coragem de botar a cara pra lutar, eu acho que falta um pouco isso.

A premiação para a campeã geral do ranking na temporada 2020/2021 entre as atletas da Azul a Preta do Circuito Rio Mineirinho será uma passagem para a Europa para participar do Seminário no Summer Camp BJJ – Spain 2022. Como você vê mais esse incentivo para a classe feminina?

Isso dá visibilidade, é ótimo que a gente possa se expor, mostrar o nosso trabalho num âmbito internacional. Acho que essa premiação é incrível, não quero ficar de fora dessa.