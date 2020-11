Marcus Meira ensina passagem da guarda de la riva no Jiu-Jitsu

Share it

Em aula exclusiva enviada para GRACIEMAG, nosso professor GMI Marcus Meira, da Action Jiu-Jitsu, mostrou um detalhe simples e eficiênte para passar a guarda de la riva, posição muito usada pelos guardeiros.

Na técnica, Marcus primeiro isola a perna oposta ao gancho, para se posicionar rumo à passagem. Em seguida, coloca o ombro sobre o torso do adversário, para liberar a perna e jogar para outro lado, como um leque. E então vem o detalhe:

“Em nenhum momento o quadril encosta no chão”, explica o faixa-preta. “Se eu encostar no chão com o quadril eu tio a pressão no ombro. Com o quadril alto eu coloco todo o peso no estômago do oponente, fazendo muito mais pressão.”

Confira a técnica em detalhes no vídeo abaixo!

