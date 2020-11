Antonio Netto ensina estrangulamento com variação no Jiu-Jitsu

Share it

Professor da nossa GMI Netto BJJ, em Lisboa, o faixa-preta Antonio Netto tem sempre uma opção na manga caso suas investidas em finalização não saiam como o planejado. O Jiu-Jitsu ensina a sempre ter um plano B, e é o que o professor nos ensina no vídeo de hoje.

A aula, gravada com a ajuda do faixa-preta Carlos Tavares, mostra duas opções de finalização no estrangulamento partindo do cem-quilos. Na primeira, um estrangulamento cruzado. Contudo, caso o adversário escape o quadril dificultando a finalização, Antonio mostra a opção para arrochar com a pressão da axila.

Confira em detalhes a aula no vídeo abaixo. Oss!

