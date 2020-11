Campeonato teste marcará o retorno da Copa Prime de Jiu-Jitsu, em novembro

Share it

No atual contexto da pandemia do Coronavirus, e com o objetivo de promover a retomada das competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu, de forma consciente e responsável, a Pro Sports estará realizando um evento teste no dia 22 de novembro de 2020, na cidade de Porto Alegre, no It’s Esportes.

O campeonato teste, batizado de “Copa Prime – Experience” seguirá as diretrizes de controle e de prevenção para a execução segura da competição, obedecendo todos os protocolos vigentes e restrições sanitárias.

A Copa Prime Experience é um novo formato de competição, no estilo “pocket championship”, com número restrito de atendimento por categoria, sendo um evento teste para o retorno seguro dos campeonatos da Copa Prime de Jiu-Jitsu.

Essa competição será exclusiva para as Categorias Adulto, Master e NoGi (sem kimono), e serão atendidas por turnos de competição diferenciados (manhã, tarde e noite). Os atletas só poderão permanecer no local do evento no período específico das lutas de sua categoria.

Outra medida tomada para evitar a aglomeração é que a competição será sem público. Sendo permitida a entrada somente do atleta inscrito na competição, juntamente com um técnico faixa-preta ou um acompanhante por atleta.

Em decorrência da pandemia do Covid-19, as categorias Kids, Teen e Juvenil não serão atendidas nesse primeiro evento teste. A Pro Sports lamenta a situação que estamos vivendo, mas já esta prevendo uma retomada gradual dessas categorias nas próximas competições.

“Estamos ansiosos e felizes por essa retomada, temos certeza que será um campeonato muito especial para todos nós”, comenta Fernando Paradeda, diretor da Pro Sports.

Este campeonato marcará a retomada das competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu das temporadas 2020 e 2021,unificadas devido a pandemia, e valerá pela terceira Etapa da Prime, mas com peso para o Ranking diferenciado (peso 0,5), para os atletas voltarem a sentir o ritmo de competição.

As Copa Prime de Jiu-Jitsu têm o compromisso de manter as medidas de prevenção para o controle da pandemia de Covid-19 e proteção dos atletas, professores e prestadores de serviços. A organização elaborou um plano de contingencia de prevenção do Covid-19 específico para a competição, com as diretrizes norteadoras para sua execução.

Se por ventura no ato da realização da competição houver uma flexibilização ou restrições sanitárias, a competição se remodelará, estando condicionada ao cumprimento dos protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

Para maiores informações do evento acesse www.prosportsbjj.com.