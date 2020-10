Inscrições abertas para o Sul Americano da CBJJD

Share it

O Sul Americano da CBJJD vai ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.

As inscrições podem se encerrar antes do prazo final (13 de novembro), pois as vagas serão limitadas e metade da capacidade já foi preenchida.

“Para mantermos o mesmo padrão de excelência do GP Rio, realizado no dia 10 de outubro, temos que limitar o número de inscritos também no Sul Americano, seguindo todas as recomendações dos órgãos públicos”, explica Rogério Gavazza, uma das lideranças da CBJJD.

“A partir deste ano serão dois rankings e por temporada”, continua Gavazza. “O Ranking Mineirinho KIDS 2020/2021, que será disputado entre as classes Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil; e o Super Ranking Rio 2020/2021, que será disputado entre as classes Juvenil, Adulto e Master”.

Além das passagens PARA AS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS AOS CAMPEÕES DA AZUL, ROXA E MARROM (MASCULINO ADULTO), o Circuito vai oferecer ao CAMPEÃO DO RANKING DA FAIXA PRETA AULTO E MÁSTER (MASCULINO) e para a CAMPEÃ GERAL DO FEMININO ADULTO, uma passagem para ministrar um SEMINÁRIO PELA IBSJJA (International Brazilian Sports Jiu-Jitsu Association), vinculada à CBJJD, no SUMMER CAMP BJJ 2022 SPAIN.

Para as categorias de base, o Circuito vai oferecer duas passagens para o PAN KIDS na Califórnia (atletas até 15 anos) e uma passagem para o Mundial nos EUA para a classe juvenil faixa-azul.

Todas as informações e premiações estão no regulamento do ranking no site da FJJD-RIO e CBJJD.

“Outra novidade será a premiação em dinheiro em todas as etapas do Circuito Rio Mineirinho para todos os absolutos Masculino e Feminino (Leves e Pesados), juvenil , adulto e master em todas as faixas. A PREMIAÇÃO SERÁ IGUAL PARA O MASCULINO E FEMININO”, diz Gavazza.