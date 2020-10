ADGS Rio: últimas vagas disponíveis para competir em 5 e 6 de dezembro; inscreva-se

Share it

A comunidade do Jiu Jitsu está sedenta por eventos no Brasil. Apesar do ADGS Rio estar marcado para mais de um mês à frente, o evento já atingiu mais de 80% da sua capacidade de atletas.

O ADGS Rio está marcado para 5 e 6 de dezembro, na Arena Carioca 1.

O prazo final para se registrar é 20 de novembro, mas é certo que o limite máximo de atletas será atingido antes dessa data.

O evento é aberto para atletas das faixas roxa, marrom e preta, nas categorias de idade adulto e master.

Registre-se já e não arrisque ficar de fora do evento mais aguardado e o mais importante do calendário brasileiro do Jiu Jitsu.

Clique aqui para se inscrever agora.

AJP Tour International Pro Rio de Janeiro completa o fim de semana de Jiu Jitsu

A AJP trabalha diariamente para garantir o melhor ambiente de competição possível para todos os seus atletas.

Por isso, a AJP incluiu no fim de semana do ADGS Rio, o AJP Tour International Pro Rio de Janeiro.

O evento vai receber atletas das faixas branca e azul nas categorias de idade adulto e master, além de para-atletas, crianças e juvenis.

O AJP Tour International Pro Rio de Janeiro está marcado para 4 de dezembro, também na Arena Carioca 1.

O prazo para inscrição com desconto é 19 de novembro e o prazo final (sem desconto) é 27 de novembro.

Clique aqui para se inscrever agora.