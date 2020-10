Marcus Ribeiro desvenda macetes da guarda one leg em curso on-line; saiba como participar

Share it

A guarda one leg tem sido usada de forma sistemática em diversas competições com e sem kimono pelo mundo. Sinônimo de modernidade e ofensividade, a técnica tem diversas opções tanto para o guardeiro que a usa, quanto para o passador que, ciente das opções da guarda, pode trabalhar seu jogo sobre ela. Para entender e encontrar melhores caminhos na posição, o professor Marcus Ribeiro, da Alliance, desenvolveu um curso para esmiuçar a técnica.

No curso “One Leg: Conceitos e Técnicas por Marcus Ribeiro”, o faixa-preta avalia e detalha técnicas de ataque da guarda, como raspagens, finalizações e caminhos para avançar por baixo, além de mostrar brechas da mesma guarda por cima, para que o passador possa fazer a festa. GRACIEMAG conversou com a fera para entender melhor o que o curso pode apresentar aos estudiosos atletas que adquirirem o mesmo. Confira!

GRACIEMAG: Quando começou a estudar mais a fundo os detalhes da guarda one leg?

MARCUS RIBEIRO: Foi há pouco mais de um ano. Fui campeão no Mundial 2019 como faixa-marrom já usando tais técnicas. Ganhei a faixa-preta e resolvi trazer esse conhecimento para o público. É uma guarda que tem infinitas variedades, dela conseguimos encontrar diversas finalizações, raspagens e possíveis idas para as costas. Importante executar essa guarda com bastante segurança pois qualquer desatenção o oponente pode muito bem cair direto na montada ou no 100kg , já que é uma guarda que se faz abaixo do quadril do adversário.

E o que o atleta pode esperar ao acessar o curso?

No curso o praticante entenderá tudo sobre essa guarda. Como se posicionar da maneira correta ao efetuar a guarda, drill de fortalecimento, diversas raspagens, transições para outras situações, pegada de costas e finalizações. Ainda aprenderá a se posicionar e a passar a essa guarda caso o oponente o coloque nessa situação. São cerca de 28 aulas além de mais 4 técnicas bônus de um outro jogo exclusivo que eu disponibilizei no curso. Basta clicar aqui e acessar o conteúdo com preço especial, que pode ser parcelado em até dez vezes.