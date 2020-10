IBJJF planeja Mundial 2020 para dezembro e confirma liberação das chaves de calcanhar

Share it

Mudanças bombásticas e anúncios de última hora surgiram na tarde desta quarta-feira, dia 28 de outubro, em comunicado oficial da IBJJF. Na nota, a organização maior do Jiu-Jitsu informou que o Mundial de Jiu-Jitsu, que aparentemente seria adiado para o ano que vem, ainda pode acontecer em 2020, além da confirmação da alteração nas regras, que permitem agora chaves de calcanhar e cruzadas de joelho.

A nota, divulgada no site oficial da federação, confirmou primeiro que o Mundial de Masters será realizado entre os dias 14 e 20 de dezembro, em Kissimmee, na Flórida (na mesma cidade onde rolou o Pan de Kimono 2020). Porém, contando com uma possível liberação de divisas para o mês de dezembro, a IBJJF adiantou a possibilidade de realizar o Mundial de Jiu-Jitsu 2020 em paralelo ao Mundial Master, também entre 14 e 20 de dezembro. A data estipulada pela organização para bater o martelo sobre a confirmação ou não do Mundial será em 10 de novembro.

Sobre a alteração nas regras, que são catalogadas e confirmadas a cada início de ano pela IBJJF, teremos confirmadas na próxima atualização as polêmicas chaves de calcanhar e cruzadas de joelho. A alteração, válida apenas nas disputas sem kimono e para as divisões de faixa-preta e faixa-marrom, passarão a valer em janeiro de 2021. Informações obtidas com exclusividade por GRACIEMAG sobre o assunto indicavam que tais alterações já seriam válidas para o Pan Sem Kimono 2020, agendado para o dias 21 e 22 de novembro, mas a proximidade do evento e a necessidade de registrar oficialmente a nova regra adiou a execução dessas regras.

Outras informações pertinentes divulgadas falam sobre o ranking referente à temporada 2020 e 2021. Confira nas linhas abaixo o comunicado oficial e poste nos comentários a sua opinião sobre o Mundial e as mudanças nas regras. Oss!

O Mundial de Jiu-Jitsu Masters 2020 será realizado entre 14 * -20 de dezembro no Silver Spurs Arena em Orlando FL. Devido à possível confirmação do Mundial Adulto no dia 10 de novembro, a pré-programação com as datas em que os atletas por idade e faixa lutarão o Mundial Masters será divulgada a partir do dia 11 de novembro.

Mundial de Jiu-Jitsu 2020 (Adultos) – A possível confirmação deste evento será no dia 10 de novembro. O evento só será confirmado se as viajens internacionais for permitida para os atletas entrarem nos EUA. Se confirmado, será realizado de 14 a 20 de dezembro no Silver Spurs Arena em Orlando FL.

Rankings 2020 – A temporada 2020 será encerrada no dia 13 de dezembro de 2020. Mais informações serão divulgadas em breve sobre os prêmios finais do ranking.

Rankings 2021 – Não haverá premiação no ranking para a temporada 2021, devido à incerteza de quantos eventos serão realizados em 2021. As informações sobre o final da temporada 2021 serão divulgadas posteriormente, em 2021, quando a IBJJF terá uma ideia melhor sobre a extensão total do calendário de competições.

Regras – As novas atualizações de regras (incluindo chaves de calcanhar e cruzadas de joelho para adultos faixa-preta e marrom) serão válidas a partir de 1º de janeiro de 2021.

A IBJJF está trabalhando com afinco para o retorno de nossas atividades, tanto quanto possível, nos locais permitidos legalmente e com segurança. Estamos ansiosos para trazer de volta o calendário de competições nos próximos meses e, gradualmente, retomar o que mais amamos. Vamos promover um estilo de vida de Jiu Jitsu saudável, que nos ajude a todos a enfrentar os desafios desta época. Esperamos que todos vocês e seus familiares estejam seguros e saudáveis. Mal podemos esperar para vê-lo em breve e aspirar que o melhor ainda está por vir.