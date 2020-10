Share it

Em mais uma luta de aquecimento para o BJJ Stars IV, que será realizado no dia 14 de novembro, trazemos de voltando duelo entre Leandro Lo e Dimitrius Souza, no GP Super 8 da edição Black Belt do evento.

Para conferir mais lutas emocionantes com grandes craques, acesse agora o www.bjjstars.tv e garanta o seu pay-per-view com preço promocional. Oss!