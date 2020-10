Vídeo: Khabib Nurmagomedov apaga Justin Gaethje no triângulo e se aposenta do UFC

Share it

Com 29 vitórias e nenhuma derrota em seu cartel invicto no MMA, Khabib Nurmagomedov pendurou as luvas na noite do último sábado, dia 24 de outubro, logo após mais um desempenho irretocável no octógono do UFC.

Na última luta do UFC 254, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, Khabib entrou no cage para encarar Justin Gaethje, valendo o cinturão peso leve da organização. Depois de um primeiro assalto com grandes momentos para ambos os lados, foi na segunda etapa que o russo entrou para definir.

Com ataque certeiro nas pernas, Khabib levou Justin para baixo, quase pegou as costas, montou ensaiando um kata-gatame mas acabou passando a perna por cima do ombro de Justin, voltando para a guarda com o justo triângulo que apagou o desafiante ao título.

Após a defesa do título, Khabib lembrou do pai, que faleceu este ano após complicações do Covid-19, e anunciou sua aposentadoria precoce do MMA. Confira no vídeo abaixo o lance da vitória de Nurmagomedov em sua última luta no UFC.