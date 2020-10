A homenagem de Ivan Mesquita ao professor Humberto Silveira, do Contato Constante

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô, nosso professor GMI Humberto Silveira é conhecido por suas acrobacias com a bola suiça, método que o craque desenvolve há mais de 15 anos misturando técnicas da arte suave com a arte dos movimentos conectados. Contudo, professor Humberto dispõe de outras habilidades.

Bacharel em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, Humberto mergulhou em um novo projeto. Juntamente com o educador físico Marcos Rocha, se jogou no empreendedorismo digital com lançamento de infoprodutos como, por exemplo, o curso digital do Método Contato Constante, além do e-book “Há uma venda nos olhos de quem compra”, que fala sobre filosofia e marketing digital.

Para celebrar os avanços do Contato Constante e sua empreitada no marketing digital, o parceiro Ivan Mesquita gravou um vídeo falando sobre professor Humberto e seus trabalhos. Confira no vídeo abaixo!