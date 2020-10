Jiu-Jitsu: Carina Santi e o bote no triângulo de mão no Brasileiro Sem Kimono

Share it

Em ação no Brasileiro Sem Kimono de 2018, na Tijuca, Carina Sati teve destaque na divisão feminina. Casca-grossa da nossa GMI G13 BJJ, Carina garantiu o ouro no peso pesado sem adversárias na chave, mas para ficar com o ouro duplo teria que lutar.

Finalista no peso-pluma, Aline Xavier, da GFTeam, pisou no tatame para encarar Carina em busca do título absoluto. Carina tomou as ações da luta e não deu espaços para Aline. A levinha tentou trabalhar da guarda fechada, mas Carina logo se desvencilhou e, na troca de pegadas em pé, armou seu ataque: com um bote rápido, Carina passou o braço por cima do pescoço de Aline e afundou bem o braço para levar sua mão de um lado ao outro, para assim fechar o triângulo de mão.

Alguns instantes de ajuste foram fundamentais para maximizar o poder do arrocho. A pressão aplicada trouxe os três tapinhas e a vitória para a faixa-preta.

