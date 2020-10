Seu filho sabe se defender?

Share it

A pergunta é recorrente na cabeça dos pais e reesposáveis: Será que o meu filho sabe se defender?

O assunto em questão não é diretamente relacionado ao “brigar”, mas sobre seu filho se posicionar diante de uma agressão, seja ela verbal ou física.

O Jiu-Jitsu ajuda seu filho a ter uma postura diante de cada situação em que ele possa sofrer. O Jiu-Jitsu dará a seu filho o conhecimento certo para ficar seguro e confiante para lidar com qualquer situação.

E é por isso que nosso GMI Bruno Alves, da Escola de Jiu-Jitsu Bruno Alves não só se especializou no ensino infantil da nossa amada arte suave, como também decidiu dividir esses conhecimentos, ao lado de uma seleção de craques. O Metodologia BJJ, curso voltado para professores e instrutores de Jiu-Jitsu com foco no ensino das crianças, chega ao seu módulo 2 no primeiro sábado do próximo mês, mais precisamente no dia 7 de novembro.

Não perca a chance de aprender a lecionar com máxima eficiência para a próxima geração do Jiu-Jitsu. Para maiores informações, contate a equipe do Metodologia BJJ clicando aqui!