O Jiu-Jitsu como reabilitação, física e mental

Você sabe como convidar uma pessoa com deficiência para entrar no Jiu-Jitsu? Talvez como treinar com uma, ou como ensinar Jiu-Jitsu respeitando e entendendo a sua deficiência neste escopo? Foi pensando nisso que o professor GMI Elcirley Silva, e o pessoal da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradespostivo desenvolveu um curso para elucidar todas essas dúvidas.

O curso Parajiu-Jitsu 1.0, que acontece no dia 21 de novembro, foi desenvolvido para mostrar que jovens e adultos, com qualquer idade ou deficiência, podem treinar o Jiu-Jitsu e se beneficiar de tudo que a arte suave pode proporcionar. Outra vertente do esmo curso se direciona para os professores, interessados em incluir pessoas com deficiência no seu quadro de alunos.

“Um quinto de todas as pessoas do mundo tem algum tipo de deficiência, e ainda assim podem praticar o Jiu-Jitsu”, explicou o professor Elcirley. “O Jiu-Jitsu é o maior esporte do mundo a receber classificação funcional de pessoas com deficiência.”

Confira no vídeo abaixo o convite do professor Elcirley e inclua no seu currículo a capacitação para lecionar, ou aprender, o Jiu-Jitsu Paradesportivo. Oss!