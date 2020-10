Share it

Depois de conquistar muitos títulos com sua guarda arisca, a faixa-preta Bia Mesquita tem usado muito mais do seu jogo por cima, mostrando-se uma exímia passadora.

Para entender melhor a migração de jogo, e os segredos para passar bem a guarda, GRACIEMAG conversou com a fera e pegou algumas dicas. Lembrando que Bia Mesquita enfrenta Thamara Ferreira no BJJ Stars 4, no dia 14 de novembro.

