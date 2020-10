BJJBET inova com torneio por equipes em sua edição de 2021

Share it

Sempre na intenção de aliar profissionalismo e modernidade no Jiu-Jitsu, o BJJBET dá sua nova cartada para a temporada 2021, com um projeto clássico sendo repaginado para o estilo de Las Vegas. Para seu próximo evento, programado para rolar entre o fim de fevereiro e início de março, o BJJBET irá resgatar o tradicional duelo por equipes, que por anos agitou os maiores templos do Jiu-Jitsu no Brasil.

A boa notícia veio após um papo de GRACIEMAG com os sócios à frente do evento, William Carmona Maya e Ricardo Arrivabene, que revelaram alguns detalhes sobre o formato do próximo show, sempre atrelado à grande lutas, inovação e oportunidades do fã da arte suave brilhar com seus palpites e faturar belos prêmios.

A princípio, o modelo de disputas por equipes será um pouco diferentes do estilo que se consagrou em torneios da IBJJF, por exemplo. Primeiro porque as escuderias não serão determinantes para a formação dos times. Qualquer tipo de panela, baseadas em associações livres, patrocinadores, marcas ou até mesmo times, serão válidas. Na primeira edição, apenas quatro equipes serão selecionadas pela organização para disputar as semifinais do card.

“Serão três lutadores de cada equipe”, explicou William. “Cada equipe precisa colocar sempre um lutador a mais, para que não haja desfalque ou substituição inesperada naquele time. Serão quatro equipes escolhidas para correr as duas semifinais do evento. As lutas entre as equipes serão casadas pela equipe do BJJBET, antes do evento, criando já a a expectativa do encontro.”

Em caso de empate no somatório das equipes, já que existe empate nas lutas do BJJBET, a equipe que contabilizar uma finalização nas lutas anteriores garante a vaga. Depois, outros critérios como pontuação, por exemplo, serão aplicados. Além da busca pelo prêmio final, cada time terá a chance de sair da primeira rodada com uma bela bolsa pela vitória. Contudo, como é de praxe no BJJBET, ter coragem de arriscar pode gerar grandes recompensas.

“Os times que passarem para a final receberão uma bolsa, em valor a ser dividido entre os atletas da forma que a equipe decidir. Contudo, no caso do placar em 2 a 1 na soma das equipes, a equipe perdedora que venceu uma das lutas recebe 20% dessa bolsa geral. Ou seja, o time que quiser avançar com 100% da bolsa terá que vencer as três lutas.”

Outros detalhes adiantados pela dupla são os novos formatos de peso, seguindo o padrão internacional do ADCC, com o masculino nas divisões em 66kg, 77kg, 88kg, 99kg, e acima de 99kg. No feminino, duas categorias um pouco mais pesadas que no ADCC: Ate 66kg e acima de 66kg. Vale lembrar que os moldes de peso valem para disputas com e sem kimono, e todos os atletas de qualquer divisão serão pesados sem seus kimonos.

Outro atrativo serão as lutas casadas, que consagraram o evento de abertura, e que seguem somando pontos para seus atletas, que em caso de vitórias consecutivas podem sonhar com um cinturão inaugural em suas respectivas divisões.

E você, amigo leitor, já está ansioso para a nova temporada do BJJBET? Fique ligado nas nossas redes sociais e no GRACIEMAG.com que teremos outras novidades sobre o BJJBET em breve. Oss!