Marcelo Gomide ensina raspagem e finalização da guarda one leg

Em seminário recente, nosso professor GMI Marcelo Gomide, da Gracie Barra Mangabeiras, mostrou alguns detalhes importantes para jogar da moderna guarda one leg, muito utilizada nos treinos e campeonatos atuais. Mesmo que a posição possa ser usada em todas as faixas, ela requer uma atenção especial para atletas da faixa-preta e marrom, como Gomide explica no vídeo enviado para GRACIEMAG.

Na posição usada como exemplo, Gomide mostra como se colocar embaixo do passador, para envolver a perna e gerar o desequilíbrio. Para competidores até a faixa-roxa, a levantada técnica fica suficiente para a posição. Nas faixas acima, porém, um detalhe essencial é dominar a manga do oponente, para evitar um ataque repentino no pé. Isso sem contar que, na transição, Gomide mostra como finalizar usando o movimento de raspagem.

Confira a aula completa no vídeo abaixo!

