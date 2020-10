MMA Studio Secrets dá dicas para motivar alunos a voltarem a treinar nas academias

Share it

Seguindo na missão de expandir os empreendimentos dos professores de Jiu-Jitsu, o MMA Studio Secrets dividiu com seus seguidores mais algumas dicas para lidar com este complicado período de pandemia: afinal, como trazer seus alunos de volta?

De acordo com as normas de segurança locais, boa parte das academias do mundo voltou com suas atividades, seja de forma total ou parcial. Muitos alunos, contudo, ainda não retomaram suas atividades. Alguns por receio, outros por terem se habituado com a ausência dos treinos. E é por isso que estas dicas pode ser valiosas para você, atento professor. Confira!

Motivar o aluno

Um dos aspectos importantes é motivar o aluno a se exercitar. Lembrar aos que ainda estão apenas sentados no sofá que eles tem que voltar à atividade, voltar para a academia, mesmo que não possa treinar Jiu-Jitsu logo de cara. Tem gente já apta a voltar, outros não. O importante é ressaltar o benefício que essa atividade vai trazer para a saúde da pessoa, mentalmente e fisicamente. Todos esses fatores serão motivação para trazer os alunos de volta.

A comunidade precisa de você



O aluno, como indivíduo, é essencial para o grupo. Os alunos sentem falta do ambiente anterior, com os colegas de classe num todo. Sentem saudade uns dos outros. A intenção da academia é juntar todos de novo naquele ambiente saudável e de companheirismo. Das conversas antes do treino e depois do treino, de conhecer pessoas novas. De saber como elas estão, das novidades. As interações entre os alunos são outro atrativo.

