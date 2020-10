GP Rio 2020, da FJJD-Rio, reúne 20 equipes e 210 atletas no Parque Olímpico 

Share it

Alegria no pódio por equipes do GP faixa-marrom. Foto: FlashSport.

Após nove meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, a FJJD-Rio foi a primeira federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro a realizar um evento de grande porte nesta retomada em solo fluminense. O GP Rio, Queen of Rio e o Troféu Rio Novatos foram disputados na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, ao longo do último sábado (10), com uma série de protocolos sanitários para manter a segurança de todos os envolvidos.

As meninas deram show na Arena Carioca 1. Foto: FlashSport.

A GFTeam foi a grande campeã geral por equipes do GP Rio com 7.300 pontos. O pódio foi completado por Top Brother, em segundo com 2.200 na pontuação, e a Ares BJJ/Gavazza, na terceira colocação com 2.100.

Nas competições na classe adulta, a GFTeam, liderada pelo Mestre Júlio César, conquistou diversas categorias entre a faixa-azul e a preta. Ao todo, foram cinco títulos: leve (roxa e preta) e pesado (azul, roxa e marrom). Os leves nas faixas-azul e marrom ficaram com a Ribeiro Jiu-Jitsu e Top Brother, respectivamente. Já na categoria master, a Gracie Barra conquistou o título nos leves na faixa-roxa, assim como a GFTeam na faixa-marrom e preta. Já nos pesados da faixa-preta, o lugar mais alto do pódio ficou com a Double Five.

Na faixa-azul leve juvenil o título ficou com a AKXE Fight For a Kid B – que prometeu, antes do evento, conquistar a classe. Já no pesado, o primeiro lugar foi para a GFTeam, que repetiu a dose também na categoria feminina. A disputa na divisão leve da azul juvenil entre as meninas foi para a Top Brother.

O refrigerante Mineirinho sempre apoiando o Jiu-Jitsu. Foto: FlashSport.

Uma das novidades da federação foi o Queen of Rio, com disputas exclusivas para mulheres. Ao todo foram sete superlutas e um destaque especial para a Double Five, que fez quatro das sete rainhas. Na faixa-azul, Renata Camilly (Infight), Maiara Silva (Força Jovem Universal) e Vitória Assis (Double Five) foram as campeãs. Já na roxa, Rebeca Sion (Double Five) e Maria Luiza (Carlson Gracie) ficaram com o título. Por fim, na marrom, os cinturões foram para Mariana Rolstz e Roberta Ribeiro, que completaram a dobradinha da Double Five.

Troféu Rio Novatos surpreende

O torneio voltado exclusivamente para os competidores na faixa-branca surpreendeu positivamente a organização. Foram diversos atletas inscritos e a competição agitou a Arena Carioca 1. O título por equipes ficou, mais uma vez, com a GFTeam. O pódio ainda teve a Prime Team e a Força Jovem Universal.

CONFIRA OS RESULTADOS NO GP RIO:

Resultado GP RIO MASTER BLACK BELT – Equipe pesados

1º Double Five

2º Infight

3º Rocinha_BJJ

Resultado GP RIO MASTER BLACK BELT – Equipe Leves

1º – GFTeam

2º – Infight

3º – Double Five

3º – HBT JJ

Resultado GP RIO ADULTO BLACK BELT – Equipe Leves

1º – GFTeam

2º – Ares BJJ Gavazza

3º – Double Five

Resultado GP RIO MÁSTER BROWN BELT – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – Ares BJJ Gavazza

Resultado GP RIO ADULTO BROWN BELT – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – Double Five

Resultado GP RIO ADULTO BROWN BELT – Equipe Leves

1º – Top Brother

2º – Double Five

3º – Infight

3º – Ares BJJ Gavazza

Resultado GP RIO MASTER PURPLE BELT – Equipe Leves

1º – Gracie Barra

2º – Rocinha JJ

3º – Ares BJJ Gavazza

3º – HBT JJ

Resultado GP RIO ADULTO PURPLE BELT – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – Nova União

3º – Ares BJJ Gavazza

Resultado GP RIO ADULTO PURPLE BELT – Equipe Leves

1º – GFTeam

2º – Pirâmide Grappling

3º – Infight

3º – Carlson Gracie

Resultado GP RIO ADULTO BLUE BELT – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – Ares BJJ Gavazza

Resultado GP RIO ADULTO BLUE BELT – Equipe Leves

1º – Ribeiro JJ

2º – Infight

3º – Double Five

3º – Top Brother

Resultado GP RIO JUVENIL BLUE BELT Masculino – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – ICON JJ

3º – Infight

Resultado GP RIO JUVENIL BLUE BELT Masculino – Equipe Leves

1º – AKXE Fight For a Kid B

2º – Top Brother

3º – Infight B

3º – AKXE Fight For a Kid A

Resultado GP RIO JUVENIL BLUE BELT Feminino – Equipe Pesados

1º – GFTeam

2º – Infight

Resultado GP RIO JUVENIL BLUE BELT Feminino – Equipe Leves

1º – Top Brother

2º – Projeto Eddy North Fight

3º – Double Five