Jean e Jo Feijó ensinam atalho para driblar defesa do armlock no Jiu-Jitsu

Nosso professor GMI Jean Feijó, da academia Aurum Jiu-Jitsu, teve uma satisfação ímpar no início deste mês. Sua aluna mais dedicada, a fera Jo Feijó, esposa de Jean, alcançou a graduação de faixa-preta, e para carimbar a data o casal enviou para GRACIEMAG um dos artifícios favoritos de Jo para vencer a defesa do armlock, mesmo quando o adversário é bem forte na pegada.

Na aula, Jo ensina a fintar um segundo ataque após encaixar a finalização partindo da montada. Depois de garantir o armlock e o oponente executar a defesa, seja mão com mão ou segurando no pano, Jo faz um movimento de avanço para a montada. Assim que o adversário faz a nova defesa, Jo aproveita para voltar ao armlock, e a finta anula a defesa. Jean completa a posição aplicando esta mecânica em nova situação, do armlock partindo da guarda.

Confira a aula completa no vídeo abaixo!

