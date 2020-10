Share it

Podíamos ficar tecendo loas à técnica de leglock ensinada pelo professor Marco Barbosinha, no belo vídeo a seguir. Mas, se você gosta de jogar por cima, veja por si só como finalizar com suavidade e rapidez, e sem nem precisar envergar o joelho do companheiro – a finalização é na coxa, mais especificamente no quadríceps.

Com vocês, a técnica simples e eficiente do professor Barbosinha, demonstrada em detalhes.