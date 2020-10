Fellipe Andrew fatura absoluto do Pan 2020; veja os resultados finais

Share it

O Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF 2020, realizado entre os dias 8 e 11 de outubro de 2020, em Kissimmee, na Flórida, ficará para sempre na memória dos amantes da arte suave. Realizado em meio a pandemia do Covid-19, o torneio marcou o retorno das grandes competições, num ano em que a quarentena impediu a realização do sempre aguardado Mundial da IBJJF.

A restrição de viagens e bloqueio de divisas pelo mesmo motivo impediu que alguns grandes nomes estivessem presentes, mas craques de várias nacionalidades que residem nos EUA puderam dar um show de Jiu-Jitsu, e não faltaram emoções nas finais de todas as divisões.

Entre os faixas-pretas, bem representados pelo time de brasileiros na Flórida, tivemos alguns destaques. O principal deles ficou no absoluto faixa-preta masculino, na disputa de dois craques da nova geração.

Fellipe Andrew (Alliance) e Gustavo Batista (Atos) fizeram a última luta da elite competitiva, e o duelo foi acirrado. Depois de sofrer uma desclassificação no superpesado, Fellipe chegou sem o peso de ter disputado uma final minutos antes. Gustavo, por sua vez, tinha batido Dominique Bell pelo ouro no peso pesado. Jogando por cima, Fellipe pressionou a guarda de Gustavo durante boa parte da luta. No fim, Fellipe conseguiu trocar de lado, melhorar as pegadas e chegar com perigo na lateral de Gustavo, que mesmo sem ceder a passagem acabou vendo o placar com três vantagens para Fellipe no apito final. Com a vitória, Fellipe Andrew marcou sua volta por cima no torneio e solidificou ainda mais a sua primeira colocação no ranking da IBJJF.

No feminino absoluto, festa para a Atos Jiu-Jitsu. Luiza Monteiro e Rafaela Guedes abriram o domingo vencendo seus compromissos nas finais dos pesos médios e leves (respectivamente), para mais tarde fecharem o pódio do peso aberto, com Rafaela garantindo o ouro oficial do evento nos seus primeiros meses como faixa-preta.

Outro destaque entre os jovens professores ficou para Josh Cisneros. Graduado faixa-preta há pouco mais de um mês, o jovem representante da Cleber Jiu-Jitsu Visalia chegou embalado no Pan com um ouro no Austin Open, bateu Paulo Miyao nas quartas de finais e superou Pedro Dias na final do peso-pluma.

Confira abaixo os resultados finais e poste nos comentários qual foi a sua luta favorita do torneio. Oss!

MASCULINO

GALO

Lucas Pinheiro venceu Jonas Andrade nas vantagens

PLUMA

Josh Cisneros venceu Pedro Dias nos pontos

PENA

Thiago Macedo venceu Matheus Gabriel nos pontos

LEVE

Johnatha Alves venceu Michael Liera nos pontos

MÉDIO

Ronaldo Junior venceu Jackson Nagai nos pontos

MEIO-PESADO

Otávio Sousa venceu Matheus Luna nos pontos

PESADO

Gustavo Batista venceu Dominique Bell nos pontos

SUPERPESADO

Guilherme Augusto venceu Arnaldo Maidana nos pontos

PESADÍSSIMO

Max Gimenis venceu Luiz Panza nos pontos

ABSOLUTO

Fellipe Andrew venceu Gustavo Batista nas vantagens

FEMININO

PLUMA

Mayssa Bastos finalizou Patricia Fontes no estrangulamento ezequiel

PENA

Gabrielle McComb venceu Angela Alequin nas vantagens

LEVE

Luiza Monteiro venceu Nathalie RIbeiro nos pontos

MÉDIO

Rafaela Guedes venceu Claiere North nas vantagens

MEIO-PESADO

Andressa Cintra venceu Maria Malyjasiak nos pontos

PESADO

Nathiely de Jesus garantiu o título sem oponentes

SUPERPESADO

Kendall Reusing e Jessica Flowers fecharam para a Gracie Barra

ABSOLUTO

Rafaela Guedes e Luiza Monteiro fecharam para a Atos