Pan 2020: Confira quem avança para as lutas de domingo na faixa-preta adulto

Share it

O sábado eletrizante do Pan de Jiu-Jitsu 2020 chegou ao fim com inúmeras batalhas de alto nível. Como é de costume, os faixas-pretas no masculino e feminino foram o ponto alto do dia, e diversos astros da comunidade da arte suave entraram em ação.

Na primeira parte do dia, as feras se enfrentaram sem limite de peso, na disputa das chaves do absoluto. Os atletas que garantiram vaga nas finais de amanhã foram Fellipe Andrew (Alliance), que garantiu seu lugar ao superar Murilo Santana (Unity) na semifinal; e Gustavo batista (Atos), que venceu Max Gimenis (GFTeam) na semifinal do aberto.

No feminino, foram melhores as atletas Luiza Monteiro (Atos), ao passar por Gabrielle McComb (Gracie Humaitá) rumo à final do aberto; e Rafaela Guedes (Atos), que venceu Maria Malyjasiak (Abmar Barbosa) na semifinal. Luiza e Rafaela, ambas do time liderado por André Galvão, devem fechar o pódio do aberto após cumprirem seus compromissos nas finais do peso leve e médio, respectivamente.

Fique ligado no nosso Instagram, o @graciemagoficial, para fotos e resultados em tempo real do último dia do Pan 2020, com as finais do masculino e feminino adulto. Oss!