Vitória sobre Xande e ouro no Texas deixam Igor Paiva confiante para o Pan 2020

Igor Paiva vai embalado para o Campeonato Pan-Americano, agendando para o próximo fim de semana em Kissimmee, na Flórida, depois de ter uma campanha de destaque no Austin Open da IBJJF, um dos torneios que marcaram a volta das competições organizadas pela federação, em setembro. Igor foi campeão peso médio e medalhista de prata no absoluto master 1, depois de uma bela campanha, onde também venceu o consagrado craque Xande Ribeiro (Six Blades).

Após quatro lutas e duas medalhas na bagagem, Igor conta como foi vencer uma lenda do esporte e como isso o deixa mais motivado para o Pan-Americano 2020.

“Não é o primeiro grande nome que eu ganhei. Lutar com grandes nomes do esporte sempre me jogou para cima e nunca pra baixo. Sou o tipo de pessoa que, geralmente, não deixa uma boa oportunidade passar. Sei do meu potencial e que treinado eu luto bem com qualquer um do mundo, principalmente, sendo do meu peso, que é a divisão dos médios”, explica o faixa-preta, antes de detalhar como fez para vencer Xande na semifinal do absoluto.

“Eu tive um bom começo de luta. Consegui puxar com as pegadas que eu queria, fiquei com um controle bom e isso me possibilitou de sair na frente dele com a vantagem da raspagem. Então, tentei usar essa vantagem para ele correr atrás e se expor durante a luta. Foi assim que eu consegui uma outra vantagem de raspagem no final da luta, que garantiu a vitória. Luta muito dura. Muito respeito ao Xande e a tudo que ele fez e faz pelo nosso esporte”, diz Igor.

Assíduo competidor de Jiu-Jitsu desde os 16 anos de idade, Igor conta que não tem o hábito de olhar a chave do torneio que vai disputar, pois prefere ir lutar sem saber com quem vai medir forças.

“Eu não olho os nomes da categoria, eu vou pra ganhar e para isso tenho que me preocupar, apenas, comigo mesmo. Diversas vezes vou pro campeonato sem saber com quem vou lutar ou quantas lutas vou fazer, isso me deixa mais tranquilo e consigo fluir melhor ainda na hora da luta”, explica o campeão.

Em sua preparação para as competições de alto nível, o atleta tem priorizado o treino para a parte física e mental, além de contar que chega a fazer 15 “rolas” em algumas sessões de treino.

“O camp do Pan está a todo vapor, estou muito confiante. Estou me sentindo muito bem fisicamente e psicologicamente. O meu treino tem sido em cima de preparação física, alongamentos e muito Jiu-Jitsu, às vezes, 15 rolas por dia, porque, no final das contas, o que realmente te prepara é o treino de Jiu-Jitsu”, encerra Igor.