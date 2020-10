Share it

Em uma das lutas mais aclamadas do BJJBET, realizado no início do mês de setembro, o professor Marco Barbosa mostrou que está com seu jogo em dia, dando um brilho a mais à luta oldschool do evento, contra o também veterano Wander Braga.

No duelo, Wander puxou para a guarda, e Barbosinha mostrou toda técnica de sua progressão por cima, fazendo pressão com o ajuste certo, avançando passo a passo até passar e vencer nos pontos. Confira no vídeo abaixo!