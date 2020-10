7 dicas para você vencer mentalmente uma contusão séria

Share it

Paulista formado no Jiu-Jitsu pela BTT, o campeão de Jiu-Jitsu Adriano Ornellas coleciona, há mais de 20 anos, histórias bonitas de superação. “Nunca foi fácil”, diz o faixa-preta. “Treinei na época de ouro da BTT no Rio. Eu vi e fiz lutas na academia que ninguém jamais vai ver igual, nem no UFC”.

Em 2017, ele sofreu uma contusão e passou por três cirurgias complexas no joelho, por conta de uma infecção severa. Parecia difícil que voltasse ao topo do pódio, mas ele confiou, escutou os médicos, e ralou o triplo. Voltou aos torneios em 2018, com a medalha de ouro.

Confira sete lições do professor Ornellas:

1. Tenha bons profissionais a seu lado, e escute as dicas dos médicos e fisioterapeutas. Meu médico foi crucial até para mudar minha alimentação, e me ajudou a voltar ainda melhor após a recuperação.

2. A musculatura do lutador precisa ser reconstruída de grão em grão, para proteger a articulação. Não se descuide do trabalho diário, nem exagere no início.

3. Tenha muita disciplina, tanto na fisioterapia como na alimentação. A mesma garra e consistência que você tem nos treinos é preciso ter na recuperação. Sua vontade vai determinar seus limites.

4. Mantenha o equilíbrio emocional, para compensar a temporada sem poder treinar.

5. Visualize os resultados, trace metas e mantenha seus hábitos alinhados às metas.

6. Seu corpo precisa estar bem abastecido para se curar. Eu cortei leites e derivados e comi muita castanha, seguindo receita de um especialista em nutrição. À noite, só comia saladas e proteínas.

7. Você provavelmente vai ouvir que dificilmente vai voltar a lutar em alto nível. Pois bem, eu adotei o lema: “Eu quero, eu posso, eu mereço, eu acredito.” E em 2018 voltei a vencer um campeonato da IBJJF entre os faixas-pretas. Não desista jamais.

