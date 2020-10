Leandro Tatu e sua turma kids em treino físico para o Jiu-Jitsu

Share it

Respeitando as normas de segurança do Rio de Janeiro, nossa academia GMI Tatu BJJ, na Tijuca, está de volta com as aulas presenciais. Depois de meses passando conhecimento e treinos pela internet, o faixa-preta Leandro Tatu, juntamente com seus gabaritados monitores, mais uma vez ministra aulas na academia tradicional da Zona Norte, e a energia da criançada está em alta.

No vídeo abaixo, enviado pelo professor Tatu, temos um treino físico específico para o Jiu-Jitsu com a turma Kids da Double Five Tijuca, em dois momentos de treino. As atividades sem kimono marcam a retomada das aulas tradicionais na equipe. Confira e siga forte com seus objetivos, amigos atletas e professores de Jiu-Jitsu. Oss!

* Entre para o time GMI! *