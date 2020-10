“Jiu Jitsu”, filme com Nicolas Cage, estreia em novembro; veja detalhes

Share it

O filme “Jiu Jitsu”, produzido pelo diretor Dimitri Logothetis e filmado ao longo de 2019 e 2020 já está em sua fase final, e seu lançamento está prevista para o fim de 2020. Segundo informações da produtora, o longa, que conta com Nicolas Cage no elenco, estará disponível no dia 20 de novembro, nos cinemas dos EUA e do Canadá.

Dimitri, que dirigiu as duas mais recentes sequências da franquia Kickboxer com Jean-Claude Van Damme, produziu “Jiu Jitsu” baseado nos quadrinhos de mesmo nome escritos por ele, que contam uma história de ficção científica, no qual lutadores de Jiu-Jitsu enfrentar alienígenas, a cada seis anos, para salvar o planeta da dominação extraterrestre. O papel principal será de Alain Moussi, faixa-preta de Jiu-Jitsu que interpreta o mocinho Jake Barnes, enquanto Nicolas Cage fará o papel de Wylie. Também consta no elenco o faixa-coral Rigan Machado.

Confira nas linhas abaixo a sinopse do filme

“A cada seis anos, uma ordem ancestral de lutadores especialistas em Jiu-Jitsu enfrenta um temível invasor alienígena em uma batalha pela comando da Terra. Por milhares de anos, os lutadores que protegem a Terra seguiram as regras…até agora.

Quando Jake Barnes, um célebre herói de guerra e lutador de Jiu-Jitsu, se recusa a enfrentar Brax, líder indomável dos invasores, o futuro da humanidade ficou em jogo. Ferido e sofrendo de amnésia severa, Jake é capturado por um esquadrão militar que não está preparado para lutar contra o intruso impiedoso que desceu sobre o planeta.

Após um ataque alienígena brutal ao esquadrão militar, Jake é resgatado por Wylie e uma equipe de outros lutadores de Jiu-Jitsu. Eles devem ajudá-lo a recuperar sua memória, retomar suas forças e derrotar Brax em uma épica batalha, que mais uma vez determinará o destino da humanidade.”

Jiu Jitsu The Movie

Direção: Dimitri Logothetis, Robert Hall

Produção: Martin J. Barab, Chris Economides, Dimitri Logothetis, Euthymios Logothetis

Elenco: JuJu Chan, Nicolas Cage, Marie Avgeropoulos, Frank Grillo, Tony Jaa, Rick Yune, Alain Moussi, Dan Rizzuto, Tommy Walker, James P. Bennett, Ryan Tarran, John D. Hickman, Rigan Machado