Pan 2020: Musumeci no peso pesado, veja lista de favoritos

O Pan de Jiu-Jitsu 2020 está cada vez mais próximo. Com seu início na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, com lutas até o dia 11, o primeiro grande torneio da IBJJF depois das restrições causadas pela pandemia promete ser um sucesso. Mesmo com as restrições de divisas, faixas-pretas de alto calibre garantiram sua presença.

Entre os destaques, temos o magrinho feroz Mikey Musumeci que, apesar dos três Mundiais nos pesos mais leves (dois no galo e um no pluma), está inscrito para duelar na divisão de pesos pesados, que conta com nomes como Gustavo Batista, Horlando Monteiro e Roberto Jimenez, bem maiores e mais pesados.

Outro destaque fica para a divisão de peso leve recheada de favoritos, com nomes como Jonnatas Gracie, Michael Liera Jr, Renato Canuto, Hugo Marques, Marcio Andre, Edwin Najmi e outras feras.

Para completar, além do número um do ranking na faixa-preta, Fellipe Andrew, temos também os campeões mundiais Paulo Miyao, Otavio Sousa, Matheus Gabriel, Mayssa Bastos, Luiza Monteiro, Talita Treta, Andressa Cintra e Nathiely de Jesus trazendo ainda mais peso ao torneio, realizado na Flórida, no Silver Spurs Arena. Vale lembrar que o campeonato não terá público, e o acesso ao ginásio em Kissimmee será limitado.

Confira abaixo os destaques da equipe GRACIEMAG e poste nos comentários qual nome faltou na lista, além das suas apostas para os campeões, nos respectivos pesos e também no absoluto. Oss!

Adult / Male / Rooster

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Lucas Pinheiro PSLPB Cicero Costha Jonas Andrade

Adult / Male / Light-Feather

TEAM NAME Alliance Hiago Gama GF Team Bebeto Oliveira PSLPB Cicero Costha Paulo Miyao

Adult / Male / Feather

TEAM NAME Alliance Isaac Doederlein Alliance Kennedy Maciel Alliance International Gianni Grippo CheckMat Matheus Gabriel Rodrigo Pinheiro BJJ Thiago Macedo Winners Training Center Brian Mahecha

Adult / Male / Light

TEAM NAME Alliance Johnny Tama Ares BJJ Hugo Marques Art of Jiu Jitsu Johnatha Alves Atos Jiu-Jitsu Jonnatas Gracie Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Brasa CTA Kim Terra CheckMat Renato Canuto Gracie Barra Edwin Najmi Nova União Marcio Andre

Adult / Male / Middle

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Ronaldo Júnior Carlson Gracie Team Guthierry Barbosa Gracie Barra CJ Souza Gracie Barra Lucas Valente R1NG BJJ Lucas Valle Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar Silva Unity Jiu-jitsu Levi Jones-Leary

Adult / Male / Medium-Heavy

TEAM NAME CheckMat Gabriel “Todd” Almeida Gracie Barra Otavio Sousa Gracie Barra Ulpiano Malachias Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar Unity Jiu-jitsu Murilo Santana

Adult / Male / Heavy

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Gustavo Batista Cascao Jiu-Jitsu Michael Musumeci Coalition 95 Nathan Mendelsohn KMR BJJ KIMURA Horlando Monteiro KMR BJJ KIMURA Patrick Almeida Studio76 Jiu-Jitsu Las Vegas Roberto Jimenez

Adult / Male / Super-Heavy

TEAM NAME Alliance Fellipe Andrew CheckMat Arnaldo Maidana Legion Jiu-Jitsu Keenan Cornelius Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson

Adult / Male / Ultra-Heavy

TEAM NAME CheckMat Luiz Panza GF Team Max Gimenis

Adult / Female / Light-Feather

TEAM NAME Alliance Talita Alencar GF Team Mayssa Bastos

Adult / Female / Feather

TEAM NAME Gracie Humaita Gabrielle McComb R1NG BJJ Amanda Alequin

Adult / Female / Light

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Luiza Monteiro CheckMat Nathalie Ribeiro

Adult / Female / Middle

TEAM NAME BJJ Lab Naperville Jessica Swanson CheckMat Raquel Canuto GF Team Laurah Hallock

Adult / Female / Medium-Heavy

TEAM NAME Gracie Barra Andressa Cintra Nova União Brenda Heller

Adult / Female / Heavy

TEAM NAME Rodrigo Pinheiro BJJ Nathiely de Jesus

Adult / Female / Super-Heavy