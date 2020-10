O Jiu-Jitsu é um esporte individual ou coletivo?

Share it

Um dos maiores enganos em relação às artes marciais é que se tratam de modalidades individuais. Olhe em volta na sua academia.

Sem seu professor, a voz da sabedoria que o ensina a direção a seguir, você não acertaria uma simples pegada.

Sem seus companheiros, com suas características e qualidades diversas, você provavelmente não teria a motivação diária para evoluir, estaria estagnado e não desenvolveria sua criatividade.

E, por fim, sem seus adversários, você não evoluiria nem teria o sangue nos olhos para enfrentar qualquer desafio fora dos tatames.

Se você é um jovem de 8 a 80 anos, com um pouco mais de idade ou um pouco menos, junte-se já a esse grande time chamado Jiu-Jitsu, com milhões de praticantes pelo mundo. E você vai ver como o esporte individual que mais depende do trabalho em equipe faz a força, e pode fazer uma enorme diferença em sua vida.

** Artigo publicado originalmente nas páginas da GRACIEMAG #232. Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital