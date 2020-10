Share it

Professor da nossa GMI Evolução Jiu-Jitsu, Cristyan Martins tem no seu estilo do jogo uma visão progressiva, com avanço sistemático nas transições até pegar.

Para exemplificar, Cristyan enviou para GRACIEMAG um vídeo treinando com seu aluno, e abriu alguns de seus macetes nesse soltinho amistoso. Vale reparar que todo movimento é feito com a intenção de se colocar melhor, rumo à finalização.

Confira no vídeo abaixo!