Rodrigo Ferraz (GB Leblon) e as lições que Jiu-Jitsu ensina a jovens e adultos

Faixa-preta renomado dentro da Gracie Barra, o professor Rodrigo Ferraz, líder da GB Leblon, traz consigo mais de três décadas de amor ao Jiu-Jitsu. Depois de forjar seu jogo e caráter nos principais torneios do mundo, Rodrigo tem se dedicado à missão de ensinar, com foco na base da pirâmide da arte suave, a sempre curiosa criançada do Jiu-Jitsu.

Para entender melhor os caminhos seguidos pelo professor e suas impressões ao ensinar a nossa arte para diferentes classes, GRACIEMAG bateu um papo com a fera e desvendou algumas lições que você, atento leitor, pode aplicar na sua rotina. Confira!

Com começou sua trajetória no mundo das lutas?

Desde os 12 anos de idade pratico Jiu-Jitsu participando de diversas competições importantes, hábito que trago até os dias de hoje. E assim levo a vida há 30 anos. Dividia meus treinos de Jiu-Jitsu com as minhas atividades escolares e universitárias. Desde a minha adolescência enxerguei que o Jiu-Jitsu seria fundamental para minha formação pessoal, trazendo benefícios únicos e grandiosos.

Como você se especializou no ensino para as crianças e o que aprende com os pequenos?

A Gracie Barra disponibiliza um curso completo para formação de professores, chamado Programa de Capacitação de Instrutores (PCI) . O curso abrange desde técnicas de relacionamento com as crianças à treinamentos de primeiros socorros. O aprendizado com os jovens é diário, acredito que nunca vou deixar de aprender com cada um deles. É um troca constante. Acho que o principal foi aprender a ouvir, dar espaço para cada um no momento certo.

Quais são as principais diferenças entre ensinar Jiu-Jitsu para crianças e adultos?

Crianças tem um treino mais voltado para a parte social, lúdica também e aprendizado das técnicas. Para os adultos, dependendo também da idade e condicionamento físico de cada um, há uma adequação nos treinos. Temos turmas destacadas para treinos voltados para competições. Mas acho que nosso maior diferencial e luta diária é formar campeões da vida, preparando todos para enfrentar de cabeça erguida e com confiança os obstáculos que a vida nos impõe.

O Jiu-Jitsu ajudou você a sair de alguma enrascada na infância? Fale um pouco sobre essa fase da sua vida e como a arte marcial pode auxiliar as crianças em situações do dia a dia.

Lógico. Sempre coloquei em prática o que me foi ensinado: disciplina e respeito. Como comentei acima, as crianças que desde cedo se preparam, estarão sempre prontas para enfrentar as possíveis dificuldades que se apresentarão no decorrer da vida.

Qual é o ensinamento fundamental do Jiu-Jitsu? Aquela lição primordial que você sempre tenta passar aos alunos

Respeito a todos, pois respeitando os outros, você também será respeitado.