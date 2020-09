Como minimizar as chances de contágio por Covid-19 na retomada dos treinos de Jiu-Jitsu

Share it

Por Dr. Gunter Sgarboza*

Primeiro: se você estiver gripado ou com um misto de sintomas que indique essa situação (como febre, indisposição, dor no corpo, tosse, dor de garganta ou de cabeça, falta de ar, perda do paladar), você não deve ir treinar por 14 dias.

Lembrando que, em linhas gerais, essa orientação já deveria ser seguida mesmo antes da pandemia do coronavírus: qualquer pessoa com sintomas evidentes de gripe não deve treinar pois tende a transmitir a gripe para seus companheiros de treino.

Segundo: restrinja a quantidade de companheiros de treino.

Diminuir a quantidade de pessoas por treino, manter sempre os mesmos companheiros (de preferência pessoas próximas, com quem você já conviva no dia a dia), formando sempre o mesmo grupo de treino, com o mesmo professor.

Claro, se alguém for contaminado, todos desse grupo restrito devem ficar sem treinar e sem contato por 14 dias (ou até um exame confirmar que eles não têm o vírus).

Três: se você apresenta alguma comorbidade (exemplo: obesidade mórbida, doença pulmonar, cardiopatia); há uma tendência de o coronavírus evoluir de uma forma ruim, caso você seja infectado.

Portanto, infelizmente, você não deve treinar neste momento, deve evitar correr riscos de contrair o vírus.

Este conselho também serve caso você more com alguma pessoa com comorbidades.

Quatro: contribua para que a sua imunidade se mantenha alta.

Durma bem, coma bem, tenha bons relacionamentos, não se estresse à toa. Assim, se você for contaminado, seu corpo tende a se defender de forma eficiente e você não terá grandes problemas.

Se você tiver dúvidas específicas, entre em contato comigo no Instagram @doutoresportista ou pelo meu site doutoresportista.com.br. Será um prazer ajudar. Oss!

*Gunter Sgarboza é médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e traumatologia do esporte. Professor faixa-preta desde 2008, campeão do Master & Senior do Rio 2011, vice-campeão do Pan – Los Angeles 2008 absoluto.