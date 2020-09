O povo fala: qual o melhor modo de vencer um oponente mais pesado?

Share it

Há algum tempo, fizemos no Instagram @GraciemagOficial uma enquete palpitante com nossos mais de 160 mil leitores. A pergunta era: qual é a sua técnica de Jiu-Jitsu favorita para surpreender os colegas de academia mais fortes e pesados?

Foram mais de cem respostas, comprovando a sagacidade e o estudo em dia de nosso público leitor, acostumado a caçar gigantes nos tatames. Separamos aqui as 15 melhores respostas. E você, qual é o seu modo favorito de caçar os gigantes pesadões, amigo leitor? Estude e participe.

“Eu invisto na chave omoplata.” (@Adilar_Titon)

“Como me identifico com o jogo de guarda, pratico muito a aranha. A guarda-aranha mina logo o bíceps do adversário, e as raspagens entram fácil!” (@paulinhohenrbjj)

“Procuro me movimentar o tempo todo e tentar pegar as costas.” (@lucianobolofit)

“Eu vou para a meia-guarda, procuro a raspagem e quando inverto largo o saco de cimento na caixa do peito dele. Oss!” (@victor_eu14)

“A boa e velha guarda fechada sempre salva.”(@miaudrica)

“Armdrag nos gordinhos!” (@adrianosilvabjj) (@adrianosilvabjj)

“O macete é fugir o quadril para sobreviver.” (@ricard0alves) (@ricard0alves)

“Guarda-X!” (@rbg_bjj) (@rbg_bjj)

“Procuro sair de baixo do cara e pegar as costas. Para pequenas e baixinhas como eu, funciona que é uma beleza. Nada de ficar perdendo tempo com raspagem, estrangulamento na guarda. Isso só me faz perder força e fôlego.” (@_cacau_) (@_cacau_)

“Raspagem tesourinha!” (@leco_melo) (@leco_melo)

“Gosto do bom e velho Ezequiel aplicado por baixo. É útil pois desvia a atenção para eu poder repor a guarda ou mesmo raspar.” (@marcellobocafioretti) (@marcellobocafioretti)

“O berimbolo salva.” (@patriciogabriel.b) (@patriciogabriel.b)

“Guardinha de gancho sempre!” (@armanndobjj) (@armanndobjj)

“Entro de meia-guarda e preparo o ataque do estrangulamento beisebol.” (@marciaojiujitsu) (@marciaojiujitsu)

“Por baixo ou por cima, é vital o lutador confiar no próprio jogo.” (@yanfreitas18) (yanfreitas18)